Soirée jeux en famille Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse

Bibliothèque Gabriel Fauthoux 4 Impasse des Jardins Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Si on jouait en famille pendant les vacances ?

En compagnie de la toute nouvelle association tyrossaise Graines de cabane et guidés par un ludothécaire, la Bibliothèque vous propose de venir découvrir des jeux sur le thème de la Culture et des arts… mais aussi une mallette de jeux surprise sur d’autres thèmes !

Jeux pour tous dès 7 ans / Entrée libre .

Bibliothèque Gabriel Fauthoux 4 Impasse des Jardins Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 30 51

English : Soirée jeux en famille

How about some family fun over the vacations?

