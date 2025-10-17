Soirée jeux en réseau Rue de la mairie Gonneville-en-Auge
Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
Date(s) :
2025-10-17 2025-11-28
Venez jouer en réseau !
Dès 10 ans. .
Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr
English : Soirée jeux en réseau
Come and play on the network!
Ages 10 and up.
German : Soirée jeux en réseau
Kommen Sie und spielen Sie vernetzt!
Italiano :
Venite a giocare in rete!
Espanol :
¡Ven a jugar en la red!
