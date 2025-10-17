Soirée jeux en réseau Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

Soirée jeux en réseau Rue de la mairie Gonneville-en-Auge vendredi 17 octobre 2025.

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados

Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-10-17 2025-11-28

Venez jouer en réseau !
Dès 10 ans.   .

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93  epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

English : Soirée jeux en réseau

Come and play on the network!
Ages 10 and up.

German : Soirée jeux en réseau

Kommen Sie und spielen Sie vernetzt!

Italiano :

Venite a giocare in rete!

Espanol :

¡Ven a jugar en la red!

