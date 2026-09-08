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AGENDA · Gonneville-en-Auge

Soirée jeux en réseau Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

vendredi 16 octobre 2026 · Rue de la mairie · Gonneville-en-Auge

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la mairie
Adresse
Espace publique numérique
Ville
14810 Gonneville-en-Auge
Département
Calvados
Tarif

Gonneville-en-Auge

Soirée jeux en réseau

Rue de la mairie Espace publique numérique Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Venez jouer en réseau !
Venez jouer en réseau lors de cette soirée à l’espace public numérique ! Rires, stratégie et esprit d’équipe rythment cette soirée jeux.
Dès 10 ans.   .

Rue de la mairie Espace publique numérique Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93  epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

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English : Soirée jeux en réseau

Come and play on the network!

L’événement Soirée jeux en réseau Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Normandie Pays d’Auge

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