Soirée jeux Espace des 2 Rives Rennes
Soirée jeux Espace des 2 Rives Rennes vendredi 6 mars 2026.
Soirée jeux Espace des 2 Rives Rennes Vendredi 6 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine
Envie de passer une soirée conviviale et ludique ? Rejoignez-nous autour d’un pique-nique partagé. Habitant·e·s du quartier, amateur·rice·s de jeux, enfants, adultes. Tout le monde est bienvenu·e !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-06T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-06T22:00:00.000+01:00
coordination.e2r.rpa@gmail.com
Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine