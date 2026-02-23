Soirée jeux Espace des 2 Rives Rennes Vendredi 6 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Envie de passer une soirée conviviale et ludique ? Rejoignez-nous autour d’un pique-nique partagé. Habitant·e·s du quartier, amateur·rice·s de jeux, enfants, adultes. Tout le monde est bienvenu·e !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T22:00:00.000+01:00

1

coordination.e2r.rpa@gmail.com

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



