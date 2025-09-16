Soirée jeux Espalion

Soirée jeux Espalion mardi 16 septembre 2025.

Soirée jeux

5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron

L’association l’Auberge Espalionne vous invite dans leur locaux pour une soirée jeux !

Le principe?

Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence!

On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Unanimo, Skull ans roses, Nouvelles contrées, Splendor, la mafia de Cuba, tarot, échecs, bamboleo…

Nouveau ! L’Auberge Espalionne a les siens désormais, la cagnotte nous a permis d’acheter Esquissé, Speed Bac et Tamaloo !

Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est tous les 1ers jeudis et 3èmes mardis de chaque mois (sauf contre-ordre)

N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs! .

5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

English :

The Auberge Espalionne association invites you to their premises for a games evening!

German :

Der Verein l’Auberge Espalionne lädt Sie in seine Räumlichkeiten zu einem Spieleabend ein!

Italiano :

L’associazione Auberge Espalionne vi invita nei suoi locali per una serata di giochi!

Espanol :

La asociación Auberge Espalionne le invita a una velada lúdica en sus instalaciones

