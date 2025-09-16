Soirée jeux Espalion
Soirée jeux Espalion mardi 16 septembre 2025.
Soirée jeux
5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron
Début : Mardi 2025-09-16
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
L’association l’Auberge Espalionne vous invite dans leur locaux pour une soirée jeux !
Le principe?
Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence!
On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Unanimo, Skull ans roses, Nouvelles contrées, Splendor, la mafia de Cuba, tarot, échecs, bamboleo…
Nouveau ! L’Auberge Espalionne a les siens désormais, la cagnotte nous a permis d’acheter Esquissé, Speed Bac et Tamaloo !
Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est tous les 1ers jeudis et 3èmes mardis de chaque mois (sauf contre-ordre)
N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs! .
5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr
English :
The Auberge Espalionne association invites you to their premises for a games evening!
German :
Der Verein l’Auberge Espalionne lädt Sie in seine Räumlichkeiten zu einem Spieleabend ein!
Italiano :
L’associazione Auberge Espalionne vi invita nei suoi locali per una serata di giochi!
Espanol :
La asociación Auberge Espalionne le invita a una velada lúdica en sus instalaciones
