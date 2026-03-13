Soirée Jeux et Cie avec l’espace Jeunes de Jarnac Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Soirée Jeux et Cie avec l’espace Jeunes de Jarnac Médiathèque de l’Orangerie Jarnac vendredi 24 avril 2026.
Soirée Jeux et Cie avec l’espace Jeunes de Jarnac
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Venez passer un moment convivial à la médiathèque autour des jeux de société !
Edition spéciale en partenariat avec l’Espace Jeunes de Jarnac.
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and spend some time playing board games at the multimedia library!
Special edition in partnership with Espace Jeunes de Jarnac.
L’événement Soirée Jeux et Cie avec l’espace Jeunes de Jarnac Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac