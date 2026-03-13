Soirée Jeux et Cie avec l’espace Jeunes de Jarnac Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Soirée Jeux et Cie avec l’espace Jeunes de Jarnac

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Venez passer un moment convivial à la médiathèque autour des jeux de société !



Edition spéciale en partenariat avec l’Espace Jeunes de Jarnac.

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

Come and spend some time playing board games at the multimedia library!



Special edition in partnership with Espace Jeunes de Jarnac.

L’événement Soirée Jeux et Cie avec l’espace Jeunes de Jarnac Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac