Soirée jeux et cie ! Le 55, la guilde ludique Parthenay
Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Retrouvez nous à la Guilde Ludique Le 55 à Parthenay !
On vous propose de passer une belle soirée conviviale à discuter, jouer ou plus encore. Osez jeter les dés et nous nous occupons du reste ! Entre 20h et Minuit, restez le temps que vous souhaitez… La première fois que vous venez c’est gratuit !
A vendredi ! .
Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine citedesjeux@parthenay.fr
