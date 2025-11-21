Soirée jeux et cie ! Le 55, la guilde ludique Parthenay

Soirée jeux et cie !

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Retrouvez nous à la Guilde Ludique Le 55 à Parthenay !

On vous propose de passer une belle soirée conviviale à discuter, jouer ou plus encore. Osez jeter les dés et nous nous occupons du reste ! Entre 20h et Minuit, restez le temps que vous souhaitez… La première fois que vous venez c’est gratuit !

A vendredi ! .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine citedesjeux@parthenay.fr

English : Soirée jeux et cie !

German : Soirée jeux et cie !

Italiano :

Espanol : Soirée jeux et cie !

L’événement Soirée jeux et cie ! Parthenay a été mis à jour le 2025-11-12 par CC Parthenay Gâtine