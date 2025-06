Soirée jeux et concert : « Djusu » Quai Victor Boquien Indre

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-24 17:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

De 17h à 20h : Animations et jeux : atelier Origamis, espaces de jeux (notamment une volière de Lego, avec La Maison des Jeux), espace lecture, accès gratuit au mini-golf, photobooth. 20h30 : Djusu (Nantes). Le trio Afro Groove Emmené par la voix hypnotique et le charisme d’Evelyne Mambo, Djusu est une fusion rare et insolite de chants en Attié (région d’Abidjan) et Malinké (Afrique de l’Ouest), de riffs de guitare puissants et aiguisés, soutenus par un groove imparable d’instruments africains. Ce trio nantais explosif puise dans le highlife, la rumba et l’afrobeat, un mélange de musiques africaines, de rock et d’électro qui nous propulse vers une transe nomade. Petite restauration (food truck)Jeudi 24 juillet à partir de 17h / Quai Victor Boquien / Gratuit

Quai Victor Boquien Indre 44610