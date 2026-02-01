SOIRÉE JEUX ET DÉGUSTATION LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

SOIRÉE JEUX ET DÉGUSTATION

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 23:59:00

Date(s) :

2026-02-27

Des jeux entre ami.es, voisin.es ou avec des féru.es inconnues, tout en dégustant une bonne bière, vous en rêviez ?

La Maison de la Terre le fait pour vous ce vendredi !

Nous accueillerons l’association L’Antre 2 jeux l’association ludique pour joueur.ses pas sérieux.ses ! Elle nous proposera des jeux de plateaux et quelques jeux pour enfants.

Sentez-vous libre également d’apporter vos dernières trouvailles ou votre jeu favori !!

La Brasserie Le Veilleur de Bières sera également avec nous pour nous présenter leur gamme diversifiée.

Accueil dès 19h (bar ouvert)

Dégustation de bières dès 19h

Début des jeux 19h0

Participation Libre

Brasserie de L’Hoppycampe

La brasserie de l’Hoppycampe c’est l’histoire d’un père Fred et de son fils Thibault qui ont voulu se retrouver dans une activité commune. Il y a de ça quelques années l’idée avait émergé de créer quelque chose ensemble. Aujourd’hui ce projet se concrétise dans une activité de production de bière bio, locale et à faible impact carbone. Le coté cool du local à Plaisance est le cadre verdoyant. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

