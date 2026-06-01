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Soirée Jeux et Escape Game Bibliothèque de Saint-Morillon Saint-Morillon

Soirée Jeux et Escape Game Bibliothèque de Saint-Morillon Saint-Morillon

Soirée Jeux et Escape Game Bibliothèque de Saint-Morillon Saint-Morillon vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque de Saint-Morillon

Adresse : 1 Route de Saint Michel de Rieufret

Ville : 33650 Saint-Morillon

Département : Gironde

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Morillon

Soirée Jeux et Escape Game

Bibliothèque de Saint-Morillon 1 Route de Saint Michel de Rieufret Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Soirée jeux ouverte à tous les joueurs et joueuses à partir de 10 ans.
Un Escape Game sur le thème des Pirates sera là pour vous ! Inscription sur place!
Venez découvrir de nouveaux jeux en famille, entre amis…
Une buvette sera à votre disposition lors de cette soirée (crêpes, soft, café, thé…).   .

Bibliothèque de Saint-Morillon 1 Route de Saint Michel de Rieufret Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 50 05 74  contact@laludotheque-ajc.fr

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English : Soirée Jeux et Escape Game

L’événement Soirée Jeux et Escape Game Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-06-04 par Sud Bordeaux Tourisme

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