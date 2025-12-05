Soirée jeux et jeu de rôle à la ludo-médiathèque Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles

Soirée jeux et jeu de rôle à la ludo-médiathèque Vendredi 5 décembre, 19h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Réservation conseillée

Inscription au préalable pour le jeu de rôle.

Début : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T22:30:00

Fin : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T22:30:00

Venez passer une soirée conviviale et ludique à la ludo-médiathèque pour découvrir une large sélection de jeux de société et de jeux vidéo !

Que vous soyez un passionné de stratégie, amateur de jeux d’ambiance, ou simplement curieux d’essayer quelque chose de nouveau, c’est l’occasion idéale.

Bonus de Noël : inscrivez-vous pour une partie de Jeu de Rôle animée par l’Association Le Repaire de l’Hydre.

Dress code : pull de Noël !

Adultes et enfants à partir de 7 ans.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

@Ludo-médiathèque Soirée jeux