Soirée jeux et jeu de rôle à la ludo-médiathèque Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles vendredi 5 décembre 2025.
Réservation conseillée
Inscription au préalable pour le jeu de rôle.
Début : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T22:30:00
Venez passer une soirée conviviale et ludique à la ludo-médiathèque pour découvrir une large sélection de jeux de société et de jeux vidéo !
Que vous soyez un passionné de stratégie, amateur de jeux d’ambiance, ou simplement curieux d’essayer quelque chose de nouveau, c’est l’occasion idéale.
Bonus de Noël : inscrivez-vous pour une partie de Jeu de Rôle animée par l’Association Le Repaire de l’Hydre.
Dress code : pull de Noël !
Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 40 85
