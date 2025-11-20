Soirée Jeux et Murder Party Espace culturel du pays de Nay Nay

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Cette soirée jeux proposera en alternance un temps de jeux de société et une Murder Party pour ceux qui le souhaitent.

Côté Murder Party, elle se déroule dans un monastère au XIVème siècle où les mystères sont bien gardés par des moines mutiques et apeurés … mais qui a tué notre cher frère Aimé ?

Côté jeux, le choix se tourne vers les coups de cœur des ludothécaires.

Et toujours un temps de partage et d’échanges autour d’une auberge espagnole, chacun(e) est invité(e) à emmener une spécialité culinaire.

Pour la Murder 2 groupes (6 maximum par groupe) dès 16 ans Sur inscription. .

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

