Soirée jeux et Nocturnes d’Eté La Bouillotte côté Tanière Saint-Jean-en-Royans 4 juillet 2025 19:00

Drôme

Soirée jeux et Nocturnes d'Eté La Bouillotte côté Tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-18 00:00:00

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

Venez (re)-découvrir les nouveautés ou les classiques parmi plus de 500 jeux de société en accès libre !

Profitez de la librairie, salon de thé, boutique de jeux, jouets, art et création côté Tanière le vendredi.

Soirée jeux réservation conseillée!

.

La Bouillotte côté Tanière 23 rue Jean Jaurès

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouillotte@gmail.com

English :

Come and (re)discover new releases or classics from over 500 freely-available board games!

Take advantage of the bookshop, tearoom and games, toys, art and design store on the Tanière side on Fridays.

Game evenings: reservations recommended!

German :

Entdecken Sie (wieder) Neuheiten oder Klassiker unter den über 500 frei zugänglichen Gesellschaftsspielen!

Nutzen Sie am Freitag die Buchhandlung, den Teesalon, die Boutique für Spiele, Spielzeug, Kunst und Kreatives im Tanière.

Spieleabend: Reservierung empfohlen!

Italiano :

Venite a (ri)scoprire le nuove uscite o i classici di oltre 500 giochi da tavolo liberamente disponibili!

Approfittate della libreria, della sala da tè e del negozio di giochi, giocattoli, arte e design della Tanière il venerdì.

Serate di gioco: si consiglia la prenotazione!

Espanol :

Venga a (re)descubrir las novedades o los clásicos de entre más de 500 juegos de mesa de libre acceso

Disfrute los viernes de la librería, el salón de té y la tienda de juegos, juguetes, arte y diseño de la Tanière.

Veladas de juegos: ¡se recomienda reservar!

