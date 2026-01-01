Soirée jeux et repas partagé MJC Vic-en-Bigorre

Soirée jeux et repas partagé

MJC 17 rue Barère de Vieuzac Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

La Maison des Jeunes et de la Culture de Vic-en-Bigorre vous invite à une expérience conviviale placée sous le signe de la découverte et du divertissement.

Vous avez envie de voyager à travers des jeux?

Vous voulez nous faire découvrir ou découvrir vous même un jeux venu d’un autre pays?

Vous voulez particulièrement passer une bonne soirée, ludique, détendue, conviviale et drôle ? Cette invitation est faite pour vous, que vous veniez seul•e ou avec des enfants

♠️♥️Avec l’aide de nos supers partenaires spécialistes des jeux!♣️♦️

Pour participer, il vous suffit de venir avec un plat à partager et si vous voulez, avec un jeu venu d’un autre pays …

et si le plat et le jeu étaient coordonnés?

Ce serait le TOP du TOP !!!

C’est une occasion privilégiée pour voyager à travers les saveurs et les règles de jeux du monde entier dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Inscription obligatoire.

MJC 17 rue Barère de Vieuzac Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 61 00 mjcvic65@orange.fr

English :

The Maison des Jeunes et de la Culture in Vic-en-Bigorre invites you to a convivial experience of discovery and entertainment.

Would you like to travel through games?

Would you like to introduce us or yourself to a game from another country?

Would you particularly like to spend a fun, relaxed and convivial evening? This invitation is for you, whether you come alone or with children

???? with the help of our great game partners! ????

To take part, simply bring a dish to share and, if you like, a game from another country …

what if the dish and the game were coordinated?

That would be TOP of the TOP!

It’s a great opportunity to travel through the flavors and rules of games from all over the world, in a warm and friendly atmosphere.

Registration required.

L’événement Soirée jeux et repas partagé Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65