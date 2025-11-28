Soirée jeux et solidarité à Taxat Taxat-Senat

Soirée jeux et solidarité à Taxat

Salle des fêtes Taxat-Senat Allier

Tarif : – –

Date : 2025-11-28

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Soirée jeux et solidarité à Taxat ! Venez vous amuser autour de jeux de société, cartes et plus ! Casse-croûte et crêpes sur place. Toutes les recettes sont reversées au Téléthon. Votre présence compte !

Salle des fêtes Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 65 52 01

English :

An evening of games and solidarity in Taxat! Come and enjoy board games, cards and more! Snacks and crêpes on site. All proceeds go to the Telethon. Your presence counts!

German :

Spieleabend und Solidarität in Taxat! Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei Gesellschaftsspielen, Karten und mehr! Snacks und Crêpes vor Ort. Alle Einnahmen werden an den Telethon gespendet. Ihre Anwesenheit zählt!

Italiano :

Una serata di giochi e solidarietà a Taxat! Venite a divertirvi con giochi da tavolo, carte e molto altro! Spuntini e crêpes sul posto. Il ricavato sarà devoluto a Telethon. La vostra presenza conta!

Espanol :

¡Una tarde de juegos y solidaridad en Taxat! Ven a disfrutar de juegos de mesa, cartas y mucho más Aperitivos y crepes in situ. Todo lo recaudado se destinará al Teletón. ¡Tu presencia cuenta!

