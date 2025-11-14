Soirée jeux familiale et engagée Foyer du Théâtre du Roi de Coeur Bergerac

Soirée jeux familiale et engagée

Foyer du Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne

Venez découvrir en famille des jeux de société autour de thèmes tels que l’égalité de genre, la biodiversité, l’économie ou les discriminations. Une manière amusante d’appréhender en famille ou entre ami·es des sujets très sérieux !

Les participant·es pourront également apporter leurs propres jeux pour les faire découvrir aux autres.

La soirée est gratuite. Prévoir toutefois un peu de monnaie pour s’offrir un bol de soupe d’automne et une part de gâteau, ou encore un chocolat chaud à la buvette associative. .

Foyer du Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 23 22

