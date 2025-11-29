Soirée jeux Fervaques Rue du Cimetière Livarot-Pays-d’Auge

Soirée jeux Fervaques

Fervaques Livarot-Pays-d'Auge Calvados

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Soirée jeux à la salle des fêtes de Fervaques le samedi 29 novembre à partir de 18h00.

Repas partagé façon auberge espagnole (chacun apporte ce qu’il veut). .

Rue du Cimetière Fervaques Livarot-Pays-d'Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 68 06 bibliotheque-fervaques@orange.fr

English : Soirée jeux Fervaques

Games evening at the Fervaques village hall on Saturday November 29 from 6:00 pm.

German : Soirée jeux Fervaques

Spieleabend im Festsaal von Fervaques am Samstag, den 29. November ab 18.00 Uhr.

Italiano :

Serata di giochi presso la sala del villaggio di Fervaques sabato 29 novembre dalle ore 18.00.

Espanol :

Tarde de juegos en la sala de fiestas de Fervaques el sábado 29 de noviembre a partir de las 18.00 horas.

