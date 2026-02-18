Soirée jeux Espace communal et culturel Fillières

Soirée jeux

Espace communal et culturel 2 place de l’église Fillières Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 15:00:00

2026-03-28

Rencontre autour des jeux de société pour petits et grands.

De 15h à 18h, pour les jeunes joueurs.

De 18h à minuit, pour les adultes.Tout public

Espace communal et culturel 2 place de l’église Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 01 08

English :

Board games for young and old.

From 3pm to 6pm, for young players.

From 6pm to midnight, for adults.

