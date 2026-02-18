Soirée jeux Espace communal et culturel Fillières
Soirée jeux Espace communal et culturel Fillières samedi 28 mars 2026.
Soirée jeux
Espace communal et culturel 2 place de l’église Fillières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 15:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Rencontre autour des jeux de société pour petits et grands.
De 15h à 18h, pour les jeunes joueurs.
De 18h à minuit, pour les adultes.Tout public
0 .
Espace communal et culturel 2 place de l’église Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 01 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Board games for young and old.
From 3pm to 6pm, for young players.
From 6pm to midnight, for adults.
L’événement Soirée jeux Fillières a été mis à jour le 2026-02-18 par OT DU GRAND LONGWY