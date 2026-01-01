Soirée jeux Fontaine-Simon
Soirée jeux Fontaine-Simon vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeux
Fontaine-Simon Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Soirée jeux avec la participation de la Ludothèque de Nogent.Familles
Au programme, une trentaine de références de jeux de société, un espace de jeu de construction et quelques jeux géants. .
Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire fontainecafe28240@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Games evening with the Nogent Ludothèque.
L’événement Soirée jeux Fontaine-Simon a été mis à jour le 2026-01-27 par OTs DU PERCHE