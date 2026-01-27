Soirée jeux fromages et vins La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Soirée jeux fromages et vins

Vendredi 13 février 2026 de 20h à 23h15. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dégustation de 7 vins et 7 fromages autour de jeux dans la cave du cours Mirabeau.Adultes

Apprendre à détecter les arômes du vin, les goûts des fromages afin de mieux associer ces deux classiques de notre patrimoine. Une soirée ludique et instructive. .

La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Tasting of 7 wines and 7 cheeses with games in the Cours Mirabeau cellar.

