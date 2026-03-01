Soirée jeux Gavray Gavray-sur-Sienne

Soirée jeux

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Venez jouer en famille ou entre amis aux jeux de société. .

+33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

