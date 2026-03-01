Soirée jeux Gavray Gavray-sur-Sienne
Soirée jeux Gavray Gavray-sur-Sienne vendredi 13 mars 2026.
Soirée jeux
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Venez jouer en famille ou entre amis aux jeux de société. .
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-05 par Coutances Tourisme