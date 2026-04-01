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Soirée jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Soirée jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Soirée jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : 10 Place de la Mairie

Ville : 50450 Gavray-sur-Sienne

Département : Manche

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Soirée jeux

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Venez jouer en famille ou entre amis aux jeux de société.   .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme