Soirée Jeux

22 Quai Lenoir Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Participez à une Soirée Jeux conviviale le samedi 28 février de 19h30 à 23h avec La Cabane au restaurant Quai 22 à Gien.

Venez partager un moment ludique et chaleureux lors de la Soirée Jeux organisée le samedi 28 février, de 19h30 à 23h, avec La Cabane au restaurant Quai 22 à Gien.

Ouverte aux petits et grands à partir de 10 ans, cette soirée est idéale pour se retrouver entre amis ou en famille autour de jeux et de gourmandises.

Deux formules vous sont proposées

Formule Soft soirée + 3 bouchées salées + 1 cake sucré + 1 boisson sans alcool

Formule Alcool soirée + 3 bouchées salées + 1 cake sucré + 1 verre de vin ou de bière

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.

Venez profiter d’une soirée conviviale, festive et gourmande dans une ambiance détendue ! .

22 Quai Lenoir Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a convivial Games Evening on Saturday February 28 from 7.30pm to 11pm with La Cabane at the Quai 22 restaurant in Gien.

L’événement Soirée Jeux Gien a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GIEN