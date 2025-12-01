Soirée jeux Salle d’escalade Gouesnou

Soirée jeux

En partenariat avec Le Temple du Jeu, plongez dans une soirée conviviale pour découvrir et tester gratuitement des jeux de société. Que vous soyez amateurs ou experts il y en a pour tous les niveaux. Le Temple du Jeu emmène également les toutes dernières nouveautés.

Au programme conseils personnalisés, parties animées, et la possibilité d’acheter vos coups de cœur sur place.

Grimpez, jouez, partagez !

Information pratique

Tout public.

Compris dans le prix d’entrée .

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19

