Soirée jeux Grez-Neuville

Soirée jeux

Bibliothèque Grez-Neuville Maine-et-Loire

Soirée jeux proposé à la bibliothèque de Grez-Neuville, le vendredi 16 janvier à 20h.

Vous aimez jouer ?

Seul, en famille ou entre amis, venez participer à la soirée jeux organisée par la bibliothèque de Grez-Neuville. Une vingtaine de jeux sera proposée à destination des petits comme des grands pour se rencontrer, échanger et jouer ! .

Bibliothèque Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire bibliotheque.grez@orange.fr

English :

Games evening at the Grez-Neuville library, Friday January 16 at 8pm.

