Soirée jeux Grez-Neuville
Soirée jeux Grez-Neuville vendredi 16 janvier 2026.
Soirée jeux
Bibliothèque Grez-Neuville Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Soirée jeux proposé à la bibliothèque de Grez-Neuville, le vendredi 16 janvier à 20h.
Vous aimez jouer ?
Seul, en famille ou entre amis, venez participer à la soirée jeux organisée par la bibliothèque de Grez-Neuville. Une vingtaine de jeux sera proposée à destination des petits comme des grands pour se rencontrer, échanger et jouer ! .
Bibliothèque Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire bibliotheque.grez@orange.fr
English :
Games evening at the Grez-Neuville library, Friday January 16 at 8pm.
