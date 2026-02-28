Soirée Jeux Grignote Pleumeleuc

Soirée Jeux Grignote

Le samedi 28 février à 19h, la Ludothèque Mille et 1 Jeux de Pleumeleuc vous propose une soirée jeux et grignote.

Grignotage participatif chacun ramène une douceur sucrée ou salée à partager tandis que la Ludothèque s’occupe des boissons.

Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .

Allée des Chênes Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

