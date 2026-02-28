Soirée Jeux Grignote Pleumeleuc
Soirée Jeux Grignote Pleumeleuc samedi 28 février 2026.
Soirée Jeux Grignote
Allée des Chênes Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le samedi 28 février à 19h, la Ludothèque Mille et 1 Jeux de Pleumeleuc vous propose une soirée jeux et grignote.
Grignotage participatif chacun ramène une douceur sucrée ou salée à partager tandis que la Ludothèque s’occupe des boissons.
Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .
Allée des Chênes Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Jeux Grignote Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Montfort Communauté