Soirée jeux Mûr de Bretagne Guerlédan

Soirée jeux

Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Soirée jeux en partenariat avec Ludis Factory à partir de 19h30. Sur réservation. .

Mûr de Bretagne Espace culturel Alain Auffret Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 54 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux Guerlédan a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme Bretagne Centre