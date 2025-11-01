Soirée Jeux Halloween sur notre péniche Longueil-Annel

Soirée Jeux Halloween sur notre péniche Longueil-Annel samedi 1 novembre 2025.

Soirée Jeux Halloween sur notre péniche

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:30:00

fin : 2025-11-01 20:30:00

Date(s) :

2025-11-01

La nuit tombe sur notre péniche, les loup-garous s’éveillent et les bateliers surveillent qui gagnera ?

Rejoignez-nous pour une soirée pleine de jeux et de mystères dans la cale de la péniche Freycinet de la Cité des Bateliers à Longueil-Annel.

La nuit tombe sur notre péniche, les loup-garous s’éveillent et les bateliers surveillent qui gagnera ?

Rejoignez-nous pour une soirée pleine de jeux et de mystères dans la cale de la péniche Freycinet de la Cité des Bateliers à Longueil-Annel. .

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 64 60 60 60 contact@oisetourisme.com

English :

Night falls on our barge, the werewolves awaken and the boatmen keep watch: who will win?

Join us for an evening full of games and mystery in the hold of the Freycinet barge at the Cité des Bateliers in Longueil-Annel.

German :

Es wird Nacht auf unserem Hausboot, die Werwölfe erwachen und die Bootsmänner halten Ausschau: Wer wird gewinnen?

Begleiten Sie uns zu einem Abend voller Spiele und Geheimnisse im Laderaum des Freycinet-Schiffs in der Cité des Bateliers in Longueil-Annel.

Italiano :

Sulla nostra chiatta cala la notte, i lupi mannari si svegliano e i barcaioli vegliano: chi vincerà?

Unitevi a noi per una serata piena di giochi e misteri nella stiva della chiatta Freycinet alla Cité des Bateliers di Longueil-Annel.

Espanol :

Cae la noche en nuestra barcaza, los hombres lobo despiertan y los barqueros vigilan: ¿quién ganará?

Acompáñenos en una velada llena de juegos y misterios en la bodega de la gabarra Freycinet, en la Cité des Bateliers de Longueil-Annel.

L’événement Soirée Jeux Halloween sur notre péniche Longueil-Annel a été mis à jour le 2025-09-19 par Oise Tourisme