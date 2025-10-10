Soirée-Jeux Hors les Murs Bar-Restaurant Le Cellier Plédéliac

Soirée-Jeux Hors les Murs Bar-Restaurant Le Cellier Plédéliac vendredi 10 octobre 2025.

Soirée-Jeux Hors les Murs

Bar-Restaurant Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 21:00:00

Date(s) :

2025-10-10

En partenariat avec le Bar-restaurant Le Cellier à Plédéliac .

L’occasion de se retrouver pour jouer, de 18h à 21h, grâce aux jeux de société empruntés à la Ludothèque de Lamballe-Armor et à ceux que chacune et chacun peut apporter pour les faire découvrir.

C’est pour toutes et tous, à tout âge, sans inscription.

Jouons ! .

Bar-Restaurant Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée-Jeux Hors les Murs Plédéliac a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André