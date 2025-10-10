Soirée-Jeux Hors les Murs Bar-Restaurant Le Cellier Plédéliac
Soirée-Jeux Hors les Murs
Bar-Restaurant Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-10 18:00:00
fin : 2025-10-10 21:00:00
2025-10-10
En partenariat avec le Bar-restaurant Le Cellier à Plédéliac .
L’occasion de se retrouver pour jouer, de 18h à 21h, grâce aux jeux de société empruntés à la Ludothèque de Lamballe-Armor et à ceux que chacune et chacun peut apporter pour les faire découvrir.
C’est pour toutes et tous, à tout âge, sans inscription.
Jouons ! .
Bar-Restaurant Le Cellier 1 Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
