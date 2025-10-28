Soirée jeux Jeu de rôle Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Soirée jeux Jeu de rôle Rue de la Janaie Plélan-le-Petit mardi 28 octobre 2025.

Soirée jeux Jeu de rôle

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-28 19:00:00

fin : 2025-10-28 22:00:00

2025-10-28

Un enfant sauva les contes de fées.

Son vœu offrit la rédemption aux méchants…

Mais condamna les héros à devenir monstres.

Et ce jour-là, les contes se brisèrent.

Incarnez un chasseur au pays des contes. Alors à vos dés !

Public ados/adultes

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

