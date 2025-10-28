Soirée jeux Jeu de rôle Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Soirée jeux Jeu de rôle Rue de la Janaie Plélan-le-Petit mardi 28 octobre 2025.
Soirée jeux Jeu de rôle
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-28 19:00:00
fin : 2025-10-28 22:00:00
2025-10-28
Un enfant sauva les contes de fées.
Son vœu offrit la rédemption aux méchants…
Mais condamna les héros à devenir monstres.
Et ce jour-là, les contes se brisèrent.
Incarnez un chasseur au pays des contes. Alors à vos dés !
Public ados/adultes
Sur inscription .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
