Soirée jeux Maison des Loisirs et de la Culture La Bresse

Maison des Loisirs et de la Culture 7A Rue de la Clairie La Bresse Vosges

De nombreux jeux vous attendent pour cette soirée, jeux de société, jeux géants, billard, babyfoot, etc. C’est l’occasion de passer un moment convivial entre petits et grands et de découvrir de nouveaux jeux. 4€ par personne.Tout public

Maison des Loisirs et de la Culture 7A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 ludothequemlclabresse@gmail.com

English :

A wide range of games awaits you for the evening, including board games, giant games, billiards and table soccer. It’s an opportunity for young and old to spend a convivial moment together and discover new games. 4? per person.

German :

An diesem Abend erwarten Sie zahlreiche Spiele: Gesellschaftsspiele, Riesenspiele, Billard, Tischfußball usw. Es ist eine gute Gelegenheit, einen geselligen Abend mit Groß und Klein zu verbringen und neue Spiele zu entdecken. 4? pro Person.

Italiano :

La serata prevede una vasta gamma di giochi, tra cui giochi da tavolo, giochi giganti, biliardo e calcio balilla. È un’ottima occasione per grandi e piccini per passare del tempo insieme e scoprire nuovi giochi. 4? a persona.

Espanol :

La velada ofrecerá una amplia gama de juegos, como juegos de mesa, juegos gigantes, billar y futbolín. Es una gran oportunidad para que grandes y pequeños pasen un buen rato juntos y descubran nuevos juegos. 4? por persona.

