De nombreux jeux vous attendent pour cette soirée, jeux de société, jeux géants, billard, babyfoot, etc. C’est l’occasion de passer un moment convivial entre petits et grands et de découvrir de nouveaux jeux. 4€ par personne. Ouvert à tous, présence obligatoire d’un adulte.Tout public

Maison des Loisirs et de la Culture 7A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 ludothequemlclabresse@gmail.com

English :

A wide range of games awaits you for the evening, including board games, giant games, billiards and table soccer. It’s an opportunity for young and old to spend a convivial moment together and discover new games. 4? per person. Open to all, an adult must be present.

L’événement Soirée jeux La Bresse a été mis à jour le 2026-02-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES