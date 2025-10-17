Soirée Jeux La Cale Rennes
Soirée autour de jeux de société
L’automne arrive et c’est le temps parfait pour se retrouver autour de nos soirées jeux dans le quartier. Nos prochains rendez-vous:
VENDREDI 17 OCTOBRE / salle polyvalente de l’école Myriam Makeba
tout public / 18h30-22h / pensez à ramener des jeux et votre pique-nique
VENDREDI 7 NOVEMBRE / Espace des 2 rives
Au plaisir de vous retrouver.
La Cale 18 avenue Jorge Semprún,35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine