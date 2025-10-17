Soirée Jeux La Cale Rennes

Soirée Jeux La Cale Rennes 17 octobre et 7 novembre Ille-et-Vilaine

Soirée autour de jeux de société

L’automne arrive et c’est le temps parfait pour se retrouver autour de nos soirées jeux dans le quartier. Nos prochains rendez-vous:

VENDREDI 17 OCTOBRE / salle polyvalente de l’école Myriam Makeba

tout public / 18h30-22h / pensez à ramener des jeux et votre pique-nique

VENDREDI 7 NOVEMBRE / Espace des 2 rives

Au plaisir de vous retrouver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-07T22:00:00.000+01:00

La Cale 18 avenue Jorge Semprún,35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine