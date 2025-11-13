Soirée Jeux La Guilde / Briv’Yolo Bar Briv’Yolo Brive-la-Gaillarde

Soirée Jeux La Guilde / Briv’Yolo Jeudi 13 novembre, 18h00 Bar Briv’Yolo Corrèze

Consommation au bar.

Poursuivant un partenariat maintenant rituel, le bar à jeux le Briv’Yolo accueille La Guilde Ludique Briviste pour une soirée jeux le 13 novembre 2025 à partir de 18H.

De nombreux jeux de société seront à votre disposition et les membres de La Guilde seront là pour animer les tables, expliquer les jeux et vous faire partager un moment de convivialité ludique.

Bar Briv’Yolo Place Molière, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 44 31 01 19 https://brivyolo.fr/ Bar à Jeux Briv’Yolo

