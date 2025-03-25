Soirée jeux La Rochette
Soirée jeux La Rochette mardi 25 mars 2025.
Soirée jeux
Château de La Rochette La Rochette Charente
Début : Mardi 2025-03-25 20:00:00
fin : 2025-03-25
2025-03-25 2025-04-03 2025-04-22 2025-05-15 2025-05-20 2025-06-03 2025-06-12 2025-07-22 2025-08-19 2025-09-04 2025-09-23 2025-10-02 2025-10-21 2025-11-18 2025-11-27 2025-12-16
Soirée jeux avec les Ludistes charentais à La Rochette.
Château de La Rochette La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 45 11
Games evening with the Ludistes Charentais at La Rochette.
Spieleabend mit den Ludistes charentais in La Rochette.
Serata di giochi con i Ludisti della Charente a La Rochette.
Tarde de juegos con los ludistas de Charente en La Rochette.
L’événement Soirée jeux La Rochette a été mis à jour le 2025-03-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord