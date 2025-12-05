Soirée jeux

salle du voisinal Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Soirée jeux à la salle du Voisinal à partir de 19h. Venez partager un moment en famille ou entre amis autour d’un jeu de société.

Venez vous divertir et faire découvrir votre jeu préféré !

Présence d’une animatrice Oika Oika pour présenter et expliquer les jeux.

Possibilité de commander vos jeux coups de cœur!

Entrée libre, buvette et petite restauration sur place

Soirée organisée par l’association Les Rouges Truites. .

salle du voisinal Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté association_lesrougestruites@outlook.com

English : Soirée jeux

German : Soirée jeux

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX