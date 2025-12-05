Soirée jeux Lac-des-Rouges-Truites
Soirée jeux
salle du voisinal Lac-des-Rouges-Truites Jura
Gratuit
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Soirée jeux à la salle du Voisinal à partir de 19h. Venez partager un moment en famille ou entre amis autour d’un jeu de société.
Venez vous divertir et faire découvrir votre jeu préféré !
Présence d’une animatrice Oika Oika pour présenter et expliquer les jeux.
Possibilité de commander vos jeux coups de cœur!
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place
Soirée organisée par l’association Les Rouges Truites. .
salle du voisinal Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté association_lesrougestruites@outlook.com
