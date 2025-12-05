Soirée Jeux Lachapelle

Soirée Jeux

Salle des fêtes Lachapelle Lot-et-Garonne

2025-12-05

Rendez-vous ludique jeux de cartes, jeux de sociétés dits modernes… toutes générations confondues. Bonne humeur de rigueur. Venez nombreux !

Salle des fêtes Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 96 60 cfl47350@gmail.com

English : Soirée Jeux

Fun meeting: card games, modern board games? all generations. Good humor is a must. Come in great numbers!

German : Soirée Jeux

Spieltreff: Kartenspiele, sogenannte moderne Gesellschaftsspiele… für alle Generationen. Gute Laune ist Pflicht. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Un incontro ludico: giochi di carte, giochi da tavolo moderni? per tutte le generazioni. Il buon umore è d’obbligo. Venite numerosi!

Espanol : Soirée Jeux

Un encuentro lúdico: juegos de cartas, juegos de mesa modernos… para todas las generaciones. El buen humor es imprescindible. ¡Venga en gran número!

