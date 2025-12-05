Soirée Jeux Lachapelle
Soirée Jeux Lachapelle vendredi 5 décembre 2025.
Soirée Jeux
Salle des fêtes Lachapelle Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Rendez-vous ludique jeux de cartes, jeux de sociétés dits modernes… toutes générations confondues. Bonne humeur de rigueur. Venez nombreux !
Rendez-vous ludique jeux de cartes, jeux de sociétés dits modernes… toutes générations confondues. Bonne humeur de rigueur. Venez nombreux ! .
Salle des fêtes Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 96 60 cfl47350@gmail.com
English : Soirée Jeux
Fun meeting: card games, modern board games? all generations. Good humor is a must. Come in great numbers!
German : Soirée Jeux
Spieltreff: Kartenspiele, sogenannte moderne Gesellschaftsspiele… für alle Generationen. Gute Laune ist Pflicht. Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Un incontro ludico: giochi di carte, giochi da tavolo moderni? per tutte le generazioni. Il buon umore è d’obbligo. Venite numerosi!
Espanol : Soirée Jeux
Un encuentro lúdico: juegos de cartas, juegos de mesa modernos… para todas las generaciones. El buen humor es imprescindible. ¡Venga en gran número!
L’événement Soirée Jeux Lachapelle a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Pays de Lauzun