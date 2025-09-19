Soirée jeux Lanton
Soirée jeux Lanton vendredi 19 septembre 2025.
Soirée jeux
Salle de quartier de Blagon Lanton Gironde
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
L’association Les Ludes en partenariat avec la municipalité de Lanton et sa médiathèque, proposent une soirée jeux entre 19h et 21h dans la salle de quartier de Blagon .
Gratuit et ouvert à tous. .
Salle de quartier de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine
