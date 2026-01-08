Soirée jeux Lanton

Soirée jeux

L’association Les Ludes en partenariat avec la municipalité de Lanton et sa médiathèque, proposent une soirée jeux entre 19h et 21h dans la salle de quartier de Blagon .

Gratuit et ouvert à tous. .

Salle de quartier de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr

