Soirée jeux Théâtre G. Defour Lapte

Soirée jeux

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : – – EUR

– 6 ans

Date :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Adeptes de jeux de plateau ou simple curieux.ses, soyez les bienvenu.e.s pour partager un moment convivial.

Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Whether you’re a board game enthusiast or just curious, you’re welcome to share a convivial moment.

German :

Wenn Sie Brettspiele mögen oder einfach nur neugierig sind, sind Sie herzlich willkommen, einen geselligen Moment mit uns zu verbringen.

Italiano :

Se siete appassionati di giochi da tavolo o semplicemente curiosi, siete i benvenuti a unirvi a noi per una chiacchierata amichevole.

Espanol :

Tanto si eres un entusiasta de los juegos de mesa como un simple curioso, te invitamos a unirte a nosotros para charlar amigablemente.

