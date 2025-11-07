Soirée jeux Théâtre G. Defour Lapte
Soirée jeux Théâtre G. Defour Lapte vendredi 7 novembre 2025.
Soirée jeux
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Tarif : – – EUR
– 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 22:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Adeptes de jeux de plateau ou simple curieux.ses, soyez les bienvenu.e.s pour partager un moment convivial.
.
Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
Whether you’re a board game enthusiast or just curious, you’re welcome to share a convivial moment.
German :
Wenn Sie Brettspiele mögen oder einfach nur neugierig sind, sind Sie herzlich willkommen, einen geselligen Moment mit uns zu verbringen.
Italiano :
Se siete appassionati di giochi da tavolo o semplicemente curiosi, siete i benvenuti a unirvi a noi per una chiacchierata amichevole.
Espanol :
Tanto si eres un entusiasta de los juegos de mesa como un simple curioso, te invitamos a unirte a nosotros para charlar amigablemente.
L’événement Soirée jeux Lapte a été mis à jour le 2025-10-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire