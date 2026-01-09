Soirée jeux ! Rue du Général de Gaulle Laruns
Soirée jeux ! Rue du Général de Gaulle Laruns mercredi 18 février 2026.
Soirée jeux !
Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Soirées animée par Des boîtes et des jeux , à partir de 3ans. Que vous soyez novices ou expert en jeux de société, vous êtes les bienvenu·es ! Pour parfaire cette soirée conviviale, vous êtes invité·es à apporter quelques victuailles à partager autour d’une auberge espagnole. .
Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 mediatheque@laruns.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux !
L’événement Soirée jeux ! Laruns a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées