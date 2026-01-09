Soirée jeux ! Rue du Général de Gaulle Laruns

Soirée jeux !

Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Soirées animée par Des boîtes et des jeux , à partir de 3ans. Que vous soyez novices ou expert en jeux de société, vous êtes les bienvenu·es ! Pour parfaire cette soirée conviviale, vous êtes invité·es à apporter quelques victuailles à partager autour d’une auberge espagnole. .

Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 mediatheque@laruns.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux !

L’événement Soirée jeux ! Laruns a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées