Soirée jeux Le Barabock Le Barabock Menglon

Début : Mardi 2025-08-19

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Des jeux de cartes, de société….Mais pas que !

Le camion à pizza sera là pour vous régaler

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72

English :

Card and board games….But that’s not all!

The pizza truck will be there to delight you

German :

Karten- und Gesellschaftsspiele….Aber nicht nur das!

Der Pizzawagen wird da sein, um Sie zu verwöhnen

Italiano :

Giochi di carte e da tavolo….Ma non è tutto!

Il camioncino della pizza sarà lì per deliziarvi

Espanol :

Juegos de cartas y de mesa….¡Pero eso no es todo!

El camión de la pizza estará allí para deleitarte

L’événement Soirée jeux Le Barabock Menglon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois