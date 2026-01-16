SOIRÉE JEUX LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud

SOIRÉE JEUX

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud Haute-Garonne

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Venez passer un bon moment autour du jeu, en famille ou entre amis, dans votre ludothèque du Burgaud La Libellule !

Au programme auberge espagnole, jeux et rires !

Les inscriptions sont obligatoires. 5 .

LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie marysemenuzzo1@gmail.com

English :

Come and enjoy a game with your family or friends at your local toy library in Le Burgaud: La Libellule!

