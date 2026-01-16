SOIRÉE JEUX LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud
SOIRÉE JEUX LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE Le Burgaud vendredi 30 janvier 2026.
SOIRÉE JEUX
LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Venez passer un bon moment autour du jeu, en famille ou entre amis, dans votre ludothèque du Burgaud La Libellule !
Au programme auberge espagnole, jeux et rires !
Les inscriptions sont obligatoires. 5 .
LUDOTHÈQUE LA LIBELLULE 2 Place de la Mairie Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie marysemenuzzo1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a game with your family or friends at your local toy library in Le Burgaud: La Libellule!
L’événement SOIRÉE JEUX Le Burgaud a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE