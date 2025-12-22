Soirée jeux Le Phare Plérin, Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Soirée jeux Le Phare Plérin

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09 21:00:00

2026-01-09

Apportez votre jeu préféré ou venez en découvrir d’autres et passer un moment ludique et convivial. Tout public. .

Espace Part'AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

