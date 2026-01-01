Soirée jeux Salle des Fêtes Le Poët-Laval

Soirée jeux

Salle des Fêtes Quartier Gougne Le Poët-Laval Drôme

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

LOISIRS ET CULTURE VOUS CONVIE LE VENDREDI 16 JANVIER 2026 A TIRER LES ROIS ET JOUER ENSEMBLE.

C’EST VOUS QUI ANIMEREZ LA SOIREE EN APPORTANT DES JEUX EDUCATIFS, DE SOCIETE, CARTES.

POGNES ET GALETTES VOUS ACCOMPAGNERONT TOUT AU LONG DES JEUX

.

Salle des Fêtes Quartier Gougne Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12

English :

LOISIRS ET CULTURE INVITES YOU TO DRAW KINGS AND PLAY TOGETHER ON FRIDAY, JANUARY 16, 2026.

YOU’RE THE ONE WHO’LL BRING THE PARTY TO LIFE WITH EDUCATIONAL GAMES, BOARD GAMES AND CARDS.

POGNES AND GALETTES WILL ACCOMPANY YOU THROUGHOUT THE GAMES

