Soirée jeux Le Thil

Soirée jeux Le Thil vendredi 10 octobre 2025.

Soirée jeux

4 Rue du Moulin Le Thil Eure

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Organisé par les associations communales du Thil-en-Vexin.

Ramenez vos jeux préférés et faîtes-les découvrir. .

4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 21 mairie.lethil@wanadoo.fr

