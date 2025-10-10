Soirée jeux Le Thil
Soirée jeux Le Thil vendredi 10 octobre 2025.
Soirée jeux
4 Rue du Moulin Le Thil Eure
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Organisé par les associations communales du Thil-en-Vexin.
Ramenez vos jeux préférés et faîtes-les découvrir. .
4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 21 mairie.lethil@wanadoo.fr
