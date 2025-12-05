Soirée jeux Le Thil

Soirée jeux Le Thil vendredi 5 décembre 2025.

Soirée jeux

4 Rue du Moulin Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-12-05

Ramenez vos jeux préférés et faîtes-les découvrir.
Restauration sur place par Le Food Croque et Le Bistrot FMR.   .

4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 21  mairie.lethil@wanadoo.fr

English : Soirée jeux

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux Le Thil a été mis à jour le 2025-11-24 par Vexin Normand Tourisme