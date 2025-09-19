Soirée jeux Ludothèque ‘Un Air de jeux’ Le Val-d’Ajol

Soirée jeux ados-adultes, vendredi 19 septembre 2025, à 20h, à la ludothèque « Un Air de jeux »

8€ adhésion individuelle annuelle / 15€ adhésion familiale gratuit pour les adhérents + familles Enfants

15 .

Ludothèque ‘Un Air de jeux’ 4 Place de l’Hôtel de Ville Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 9 75 65 34 76

English :

Teen-adult games evening, Friday, September 19, 2025, 8pm, at the « Un Air de jeux » toy library

8? annual individual membership / 15? family membership free for members + families

German :

Spieleabend für Jugendliche und Erwachsene am Freitag, den 19. September 2025, um 20 Uhr in der Ludothek « Un Air de jeux »

8? individuelle Jahresmitgliedschaft / 15? Familienmitgliedschaft kostenlos für Mitglieder und Familien

Italiano :

Serata di giochi per adolescenti e adulti, venerdì 19 settembre 2025, ore 20.00, presso la ludoteca « Un Air de jeux »

8? abbonamento annuale individuale / 15? abbonamento familiare gratuito per i soci + famiglie

Espanol :

Tarde de juegos para adolescentes y adultos, viernes 19 de septiembre de 2025, a las 20.00 h, en la ludoteca « Un Air de jeux »

abono individual anual de 8? / Abono familiar de 15? gratuito para socios + familiares

