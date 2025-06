Soirée jeux Les joueurs sans fin Cropus 27 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

Soirée jeux Les joueurs sans fin Mairie Cropus Seine-Maritime

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 23:00:00

2025-06-27

Tous les vendredis « Les joueurs sans fin » vous accueille à la mairie de Cropus pour partager un moment autour des jeux de société. Entre jeux modernes d’ambiance, jeux de stratégie, de cartes, de dés, de plateaux ou encore à cocher, vous trouverez forcément le jeu qui vous plaira !

Des jeux récompensés dans les plus grands concours Akropolis, Living Forest, Trio, Catan, Love Letter, Mysterium….

Mairie

Cropus 76720 Seine-Maritime Normandie lesjoueurssansfin@outlook.fr

English : Soirée jeux Les joueurs sans fin

Every Friday, « Les joueurs sans fin » welcomes you to the Cropus town hall to share a moment around board games. You’re sure to find a game to your liking, whether it’s a modern game, a strategy game, a card game, a dice game, a board game or a ticking game!

Award-winning games: Akropolis, Living Forest, Trio, Catan, Love Letter, Mysterium….

German :

Jeden Freitag empfängt Sie « Les joueurs sans fin » im Rathaus von Cropus, um gemeinsam einen Moment rund um Gesellschaftsspiele zu verbringen. Hier finden Sie ein Spiel, das Ihnen gefällt: Moderne Stimmungsspiele, Strategiespiele, Kartenspiele, Würfelspiele, Brettspiele oder Spiele zum Ankreuzen!

Spiele, die bei den größten Wettbewerben ausgezeichnet wurden: Akropolis, Living Forest, Trio, Catan, Love Letter, Mysterium….

Italiano :

Ogni venerdì, « Les joueurs sans fin » vi accoglie nel municipio di Cropus per una chiacchierata sui giochi da tavolo. Che siate alla ricerca di un gioco moderno e d’atmosfera, di un gioco di strategia, di un gioco di carte, di un gioco di dadi, di un gioco da tavolo o di un gioco di ticchettio, ci sarà sicuramente un gioco adatto a voi!

Giochi premiati nelle maggiori competizioni: Akropolis, Living Forest, Trio, Catan, Love Letter, Mysterium….

Espanol :

Todos los viernes, « Les joueurs sans fin » te reciben en el ayuntamiento de Cropus para charlar sobre juegos de mesa. Tanto si buscas un juego moderno y atmosférico como un juego de estrategia, de cartas, de dados, de tablero o de tic-tac, ¡seguro que hay uno a tu medida!

Juegos premiados en los mayores concursos: Akropolis, Living Forest, Trio, Catan, Love Letter, Mysterium….

L’événement Soirée jeux Les joueurs sans fin Cropus a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux