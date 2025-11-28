Soirée Jeux les nouveautés ! Médiathèque de Saint-Sever Montaut

Soirée Jeux les nouveautés !

Médiathèque de Saint-Sever 138 Rue Henri II Montaut Landes

Gratuit

Début : 2025-11-28

Esprit d’équipe ! Que vous veniez en famille, entre amis, ou bien seul…si vous aimez vous challenger et tester votre côté stratège…alors cette soirée est pour vous !

Tout public dès 10 ans Sur inscription.

Médiathèque de Saint-Sever 138 Rue Henri II Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 25 14

English : Soirée Jeux les nouveautés !

Team spirit! Whether you’re coming with family, friends, or on your own?if you like to challenge yourself and test your strategic side?then this is the evening for you!

All ages 10 and up Registration required.

German : Soirée Jeux les nouveautés !

Hier ist Teamgeist gefragt! Egal, ob Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder allein kommen?wenn Sie sich gerne herausfordern und Ihre strategische Seite testen?dann ist dieser Abend genau das Richtige für Sie!

Für alle ab 10 Jahren Mit Anmeldung.

Italiano :

Spirito di squadra! Se venite con la famiglia, gli amici o da soli, se vi piace sfidare voi stessi e mettere alla prova il vostro lato strategico, questa è la serata che fa per voi!

Aperto a tutti a partire dai 10 anni Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Soirée Jeux les nouveautés !

Espíritu de equipo Tanto si vienes en familia, con amigos o solo… si te gusta desafiarte a ti mismo y poner a prueba tu lado estratégico… ¡esta es tu tarde!

Abierto a mayores de 10 años Inscripción obligatoria.

